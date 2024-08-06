Флагманский суперкар Ferrari SF90 снимут с производства

Компания Ferrari в своем отчете за первое полугодие упомянула о скором завершении выпуска модели Ferrari SF90. Окончание жизненного цикла близится также у Roma и 812 Competizione

Скорое окончание SF90 коснется не только стандартной версии Stradale, но и экстремальной XX. Однако последняя задержится чуть подольше, поскольку представили ее только год назад. На смену SF90 должен прийти гиперкар, известный сейчас под кодовым обозначением F250.

Недавно громко дебютировавший гранд-турер 12Cilindri стал заменой 812 Competizione. Отмечается, что поставки 812 модели уже заметно сократились. К ней присоединяется и купе Roma, но в модельном ряду пока останется кабриолет Roma Spider.