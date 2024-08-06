Автомобильный портал Motorpage
6 авг 2024

Флагманский суперкар Ferrari SF90 снимут с производства

Флагманский суперкар Ferrari SF90 снимут с производства
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ferrari в своем отчете за первое полугодие упомянула о скором завершении выпуска модели Ferrari SF90. Окончание жизненного цикла близится также у Roma и 812 Competizione

Скорое окончание SF90 коснется не только стандартной версии Stradale, но и экстремальной XX. Однако последняя задержится чуть подольше, поскольку представили ее только год назад. На смену SF90 должен прийти гиперкар, известный сейчас под кодовым обозначением F250.

Недавно громко дебютировавший гранд-турер 12Cilindri стал заменой 812 Competizione. Отмечается, что поставки 812 модели уже заметно сократились. К ней присоединяется и купе Roma, но в модельном ряду пока останется кабриолет Roma Spider.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ferrari SF90 XX Spider (2024)

Флагманский суперкар Ferrari SF90 снимут с производства

06 августа 2024
Ferrari

Первый электрический суперкар от Ferrari обойдется покупателям минимум в полмиллиона евро

20 июня 2024

Навигационная система Ferrari не пережила конкуренции с Apple и Google

17 июня 2024
заводской музей Ferrari

Ночь в музее по-итальянски: Ferrari предложила фанатам Формулы-1 переночевать в заводском музее

07 мая 2024
Ferrari 12Cilindri (2025)

Ferrari представила новый шедевр – суперкар 12Cilindri с V12 на 830 л.с.

06 мая 2024
Ferrari SF90 Spider (2021)

Ferrari выпустила самый мощный кабриолет

13 ноября 2020

 Новости Ferrari SF90

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресусный тест Тест драйв
01 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест"
FAW Bestun T77 - faw bestune t77 (2018) семьдесят семь удовольствий
Тест драйв
29 июля 2024

FAW Bestun T77
"Семьдесят семь удовольствий"
Jetour X70 Plus - jetour x70 plus (2023) получилось как всегда
Тест драйв
24 июля 2024

Jetour X70 Plus
"Получилось как всегда"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"

Написано новостей:

3 4 9 5 0