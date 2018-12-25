Fiat поможет англичанам к Рождеству

Итальянский концерн решил посодействовать жителям Лондона в упаковке подарков. Был создан специальный сервис, которым можно воспользоваться, если кому-то понадобилось что-то срочно упаковать

Сам сервис представляет собой четыре маленьких и миленьких автомобильчика, на которых специально подготовленные люди передвигаются по Лондону и предлагают услугу упаковки. Для передвижения используются Fiat 500. Каждый из них также завернут в упаковочную пленку и снабжен бантиком, чтобы была возможность выделиться в общем потоке. В автомобилях есть все необходимое. Целые наборы рулонов праздничной ленты, оберточных материалов и ножниц, дабы подарок мог быть хорошо упакован прямо на месте.

Кстати, сервис вызывается очень интересным способом. Клиент, безусловно, может поймать автомобильчик на улице, разумеется, если ему повезет. Куда проще зайти в социальные сети и с помощью хештега #WrappedbyFiat оставить заявку на упаковку. К слову, сервис абсолютно бесплатный, а автомобильчики работают в историческом центре города и окружающих его районах.