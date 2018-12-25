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25 дек 2018

Fiat поможет англичанам к Рождеству

Fiat поможет англичанам к Рождеству

Итальянский концерн решил посодействовать жителям Лондона в упаковке подарков. Был создан специальный сервис, которым можно воспользоваться, если кому-то понадобилось что-то срочно упаковать

Сам сервис представляет собой четыре маленьких и миленьких автомобильчика, на которых  специально подготовленные люди передвигаются по Лондону и предлагают услугу упаковки.  Для передвижения используются Fiat 500. Каждый из них также завернут в упаковочную пленку и снабжен бантиком,  чтобы была возможность выделиться  в общем потоке. В автомобилях есть все необходимое. Целые наборы рулонов праздничной ленты, оберточных материалов и ножниц, дабы подарок мог быть хорошо упакован прямо на месте.

Кстати, сервис вызывается очень интересным способом. Клиент, безусловно, может поймать автомобильчик на улице, разумеется, если ему повезет. Куда проще зайти в социальные сети и с помощью хештега #WrappedbyFiat оставить заявку на упаковку. К слову, сервис абсолютно бесплатный, а автомобильчики  работают в историческом центре города и окружающих его районах.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Аuto.ru

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