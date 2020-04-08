Fiat представил маленький пикап

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) представил новое поколение легкового безрамного пикапа Strada для рынка Южной Америки. Автомобиль построен на платформе MP1: технически он близок к простому хэтчбеку Argo.

Strada — действительно компактный пикап. Его длина составляет всего 4480 мм. Глядя на фотографии, в это сложно поверить, ведь пропорции автомобиля хорошо выверены. По словам сотрудников Fiat, это самый компактный пятиместный пикап в мире с четырьмя дверьми. Обычно машины такого формата длиной уходят за пять метров.

Новинка представлена и в версии с двухдверной кабиной. В этом случае Strada напоминает легковые пикапы Holden для Австралии. Однако, несмотря на миниатюрность, автомобиль способен перевезти мотоцикл класса эндуро. Грузоподъемность — 720 кг с однорядной кабиной и 650 кг с двухрядной.

Набор силовых агрегатов весьма скромен. В «базе» предусмотрен 1,4-литровый бензиновый мотор серии Fire (88 л.с. и 123 Нм). За доплату предлагается 1,3-литровый двигатель Firefly, который при меньшем объеме выдает 110 л.с. и 139 Нм. Выбора трансмиссий нет: только 5-ступенчатая «механика» и передний привод.