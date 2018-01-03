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3 янв 2018

Fiat рассекретил салон конкурента седана VW Polo

Fiat рассекретил салон конкурента седана VW Polo
Автор фото: фирма-производитель

Компания Fiat показала интерьера седана Cronos, который в этом году будет бороться за покупателя со вторым поколением седана Volkswagen Polo. Вернее, Volkswagen Virtus, так как обе машины предназначены для южноамериканского рынка.

Как мы и ожидали, отличия интерьера от соплатформенного хэтчбека Argo минимальны. Вернее, их практически нет. Так как Fiat Cronos будет позиционироваться на южноамериканском рынке в качестве довольно престижной машины, то и начинка соответствующая: виртуальная приборная панель, богатое оснащение, включая информационно-развлекательную систему с большим отдельно стоящим экраном на центральной консоли, климат-контроль…

Седан построен на модульной платформе MP-S, той же, на которой был весной представлен хэтчбек Argo. Их внешность практически идентична (за исключением, конечно же формы кузова), но у Cronos иная радиаторная решетка и фары.

Fiat начнет продажи Cronos в первом квартале этого года. Машина получила 1,3- и 1,8-литровые двигатели, оба они имеют варианты, работающие как на бензине, так и на этаноле. В качестве трансмиссии будет предлагаться 5-ступенчатая механическая коробка передач и 6-ступенчатый «автомат».

Пока в Fiat отмалчиваются по поводу возможности появления Cronos на других рынках. Но с учетом общей стратегии «глобализации» модельного ряда, нельзя исключать его появления на других рынках, таких как Индия или Китай. А вот у нас машина вряд ли появится: у Fiat нет производства в нашей стране, а импортировать Cronos к нам из других стран экономически нецелесообразно.
 

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При написании новости использовалась информация:
Fiat

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