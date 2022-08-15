Создатель самого уродливого в мире автомобиля решил оправдаться

Представленный в 1998 году минивэн Fiat Multipla называют «самым уродливым автомобилем в мире, хотя его продажи были не самыми плохими. Собственно, на это указывает и лично Роберто Джолито – создатель ужасного творения, который не просит называть его таковым

В интервью журналу Der Spiegel Роберто Джолито заявил, что появившийся более 20 лет назад Fiat Multipla был, возможно, слишком радикальным для своего времени. Но дизайн не стал для модели проблемой. Multipa был минвэном, а главное в этом классе машин – функциональность. И здесь у «Фиата» было все в порядке – трансформируемый салон и большой объем свободного пространства сделали свое дело. Напомним, машина выпускалась с 1998 по 2010 год, что по современным меркам довольно долго!

И все же Джолито рад был бы, что-то исправить в облике своей машины. К примеру, создатель сказал, что поменял бы местами разноразмерные фары на передних стойках кузова и переднем бампере.