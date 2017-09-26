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26 сен 2017

У Fiat появится большой семиместный кроссовер

У Fiat появится большой семиместный кроссовер

Компания Fiat готовит новый большой кроссовер, займет в линейки компании место снятому с производства рамному Fiat Freeamont/Dodge Journey. Новинку построят на базе пикапа Toro, который продается в Латинской Америке.

В отличие от таких моделей как Mitsubishi Pajero Sport или Toyota Fortuner, у будущего кроссовера будет несущий кузов. Ведь и пикап Toro имеет такую же конструкцию: он построен на платформе Small US Wide 4x4, на которой базируются Jeep Renegade и Fiat 500X.

Судя по первой информации вплоть до передних стоек большой кроссовер будет полностью повторять пикап: «двухэтажная» светотехника с узкими блоками дневных ходовых огней сверху, радиаторная решетка с двумя горизонтальными ламелями, массивный бампер перекочуют без изменений. А вот колесную базу немного уменьшат.

Двигатели будущий кроссовер должен также позаимствовать у пикапа. Это битопливный двигатель объемом 1,8 литра и 2-литровый турбодизель (170 л.с.). Основным рынком сбыта кроссовера станет Латинская Америка, но не исключено его появление и на других рынках.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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