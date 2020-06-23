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23 июн 2020

Когда Ford желает быть танком

Когда Ford желает быть танком

Ford Crown Victoria Police Interceptor — крепкий и выносливый рамный седан, который снискал славу у американских полицейских. Возможно, именно это обстоятельство побудило шведского энтузиаста Даниэла Вернера вдохнуть в машину вторую жизнь путем установки в нее огромного мотора

Заводской полицейский седан оснащался бензиновым мотором Ford Modular V8 объемом 4,6 литра на 210 л.с., но владелец решил, что этого мало, и установил вместо него двигатель Rolls-Royce Meteor V12 объемом 27 литров. Что характерно, изначально он рассчитывал на 37-литровый двигатель Rolls-Royce Griffon от истребителя Spitfire, но тот оказался слишком большим даже для просторного подкапотного пространства Ford Crown Victoria.

Мощность 27-литрового мотора составляет 2500 л.с., и чтобы он нормально работал, швед переделал систему подачи топлива и поработал над охлаждением, но агрегат при длительной работе все равно перегревается. Стандартная ходовая часть оказалась слаба для тяжелого танкового двигателя, и Даниэл Вернер решил ее усилить деталями от пикапа Chevrolet C10. А вот вопрос с коробкой передач все еще актуален: стандартный 4-скоростной «автомат» не в состоянии «переварить» такую мощь.

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Drom

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