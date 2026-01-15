Ford представил недорогую альтернативу Bronco Raptor

Компания Ford расширила семейство Bronco, представив внедорожную версию RTR. Новинка ориентирована на тех клиентов, которые не готовы переплачивать за Bronco Raptor

В отличие от Raptor, Bronco RTR не получил мощный 6-цилиндровый мотор. Под капотом установлен стоковый 2,3-литровый турбированный двигатель мощностью 300 л.с. При этом мотор был модифицирован. Он оснащен новыми системами охлаждения и антилага, ускоряющей работу турбокомпрессора.

Кроме этого, RTR получил увеличенный клиренс и внедорожные шины. Для тех, кому этого недостаточно, предусмотрен пакет Sasquatch с 35-дюймовыми колесами и продвинутой подвеской HOSS 3.0 с амортизаторами FOX.

Внешне RTR можно узнать по расширенным колесным аркам, оригинальным дискам и зеленым вставкам Hyper Lime. Благодаря ярким элементам новинка даже смотрится немного интереснее старшего Raptor. По предварительным данным, стоимость RTR будет находиться в диапазоне от 50 до 55 тысяч долларов, когда за раптор просят от 82 тысяч долларов.

