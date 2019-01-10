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10 янв 2019

Официально представлен новый Ford Explorer

Официально представлен новый Ford Explorer
Автор фото: фирма-производитель

Теперь, после всех анонсов и полицейских камуфляжей, новый Explorer можно рассмотреть со всех сторон. Кстати, его внешность не так важна как техническая составляющая. Все дело в том, что Explorer вернулся к истокам, точнее сказать, перешел на заднеприводную платформу

Да, автомобиль вернулся к классической компоновке. Кроссовер построен на новой «тележке» CD6 с продольным расположением двигателя и постоянным приводом на задние колеса. Эту платформу Explorer делит с представленным в конце прошлого года новым Lincoln Aviator. К слову, как и предшественник, автомобиль обладает несущим кузовом вместо рамной конструкции.

Что касается двигателей, то их будет два. Первый - турбированный мотор объемом 2.3 литра и мощностью в 304 лошадиные силы. Второй - трехлитровый EcoBoost V6 с отдачей в 370 лошадиных сил. Кстати, оба мотора безальтернативно комплектуются 10-ступенчатым автоматом. Интересно, что полный привод является опцией и доступен за отдельную плату. Между тем помимо обычных версий появится автомобиль с гибридной силовой установкой и заряженная версия Explorer ST с 405-сильным мотором.

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