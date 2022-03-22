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22 мар 2022

Обновленный Ford Explorer рассекречен

Обновленный Ford Explorer рассекречен
Автор фото: фирма-производитель

Совместное предприятие Changan-Ford полностью рассекретило рестайлинговый вседорожник Explorer для Китая

Со сменой поколений автомобиль серьезно изменился – появилась новая решетка радиатора, новые фары и бампера, а в салоне появился новый мультимедийный комплекс. Его ключевая «фишка» - экран с высоким разрешением 4к. Кроме того автомобиль сохранил семиместную компоновку с посадочной формулой 2+3+2.

Рестайлинг не привнес никаких изменений в моторную гамму. Новинка по-прежнему будет приводиться в движение безальтернативным  шестицилиндровым турбо-мотором Ecoboost объемом 2.3 литра.  Мощность двигателя составляет 276 лошадиных сил. По слухам, вскоре может появиться и альтернатива в виде двухлитрового 170-сильного турбо-мотора.

Надо сказать, что Explorer является достаточно старой моделью. Первое поколение  было представлено  еще в 1990 году. Причем, в идеологическом плане новинка являлась преемником еще одного легендарного внедорожника – Bronco.  На протяжении четырех поколений автомобиль имел рамную конструкцию, но в пятой генерации рама уступило место несущему кузову.

При написании новости использовалась информация:
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