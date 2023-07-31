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31 июл 2023

Показан новый Ford Explorer

Показан новый Ford Explorer

В интернете были опубликованы шпионские изображения внедорожной модификации Ford Explorer Timberline 2024 модельного года

Внедорожная версия получила иное оформление передней части. Появился более массивный бампер, а решетка радиатора стала уже. На передней панели в салоне установлен горизонтальный экран мультимедийной системы (в стандартной версии он вертикальный). По другому выглядит многофункциональное рулевое колесо и дефлекторы климатической системы.

Вероятно, автомобиль получит мотор EcoBoost объемом 2,3 л. Мощность - 300 л.с. Агрегат работает в паре с 10-ступенчатым «автоматом». Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
carsweek

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