Показан новый Ford Explorer

В интернете были опубликованы шпионские изображения внедорожной модификации Ford Explorer Timberline 2024 модельного года

Внедорожная версия получила иное оформление передней части. Появился более массивный бампер, а решетка радиатора стала уже. На передней панели в салоне установлен горизонтальный экран мультимедийной системы (в стандартной версии он вертикальный). По другому выглядит многофункциональное рулевое колесо и дефлекторы климатической системы.

Вероятно, автомобиль получит мотор EcoBoost объемом 2,3 л. Мощность - 300 л.с. Агрегат работает в паре с 10-ступенчатым «автоматом». Привод - полный.