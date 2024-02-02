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2 фев 2024

Представлен новый Ford Explorer

Представлен новый Ford Explorer
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford представила обновленную версию кроссовера Explorer для североамериканского рынка. Стоимость начинается от 41 220 долларов (примерно 3 719 000 рублей)

Теперь внешность нового Explorer выполнена в стиле версии, которая производится для внутреннего рынка Китая. У автомобилей схожая форма решетки радиатора, но слегка другой рисунок. В корме также прослеживается преемственность. Светодиодная начинка фар у “американца” своя. Оригинальностью отличается и дизайн колесных дисков диаметром 18, 20 или 21 дюйм.

Внутри автомобиль значительно переработан. На передней панели установлен центральный 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая цифровая “приборка”. Система поддерживает сервисы Google, а “мультимедийка” дополнена функционалом Spotify и Amazon Music. Отмечается, что во время парковки можно играть в различные игры и даже подключить геймпад.

Стандартная версия Explorer оснащается 2,3-литровым 4-цилиндровым мотором мощностью 304 л.с. и 420 Нм крутящего момента. В самой дорогой версии - 3,0-литровый V6 на 406 л.с. и 563 Нм. Оба агрегата работают в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим “автоматом”. Привод - задний (полный как опция).
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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