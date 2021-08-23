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23 авг 2021

Ford Explorer получил версию ST.

Ford Explorer получил версию ST.
Автор фото: фирма-производитель

Американский концерн представил рестайлинговое семейство популярного кроссовера Explorer, которое пополнилось заряженной версией с индексом ST

Чем выделяется Explorer ST? Например, отсутствием полного привода.  Да, многотонный внедорожник стал моноприводным, а значит, съезды с асфальтового покрытия ему противопоказаны. Впрочем, инженеры, создавая машину, затачивали ее как раз под такие условия – машина получила заниженную подвеску и перенастроенное рулевое управление.

Что касается «сердца», то в движение автомобиль приводится  трехлитровым мотором V6 с мощностью в 406 лошадиных сил. Это позволяет автомобилю быть настоящим гоночным снарядом и разгоняться до сотни за шесть с половиной секунд.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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