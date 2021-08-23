Ford Explorer получил версию ST.

Американский концерн представил рестайлинговое семейство популярного кроссовера Explorer, которое пополнилось заряженной версией с индексом ST

Чем выделяется Explorer ST? Например, отсутствием полного привода. Да, многотонный внедорожник стал моноприводным, а значит, съезды с асфальтового покрытия ему противопоказаны. Впрочем, инженеры, создавая машину, затачивали ее как раз под такие условия – машина получила заниженную подвеску и перенастроенное рулевое управление.

Что касается «сердца», то в движение автомобиль приводится трехлитровым мотором V6 с мощностью в 406 лошадиных сил. Это позволяет автомобилю быть настоящим гоночным снарядом и разгоняться до сотни за шесть с половиной секунд.