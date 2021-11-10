Ford Explorer получит электрическую версию

Новый внедорожник должен появиться практически одновременно с электрическим Lincoln Aviator. Оба будут базироваться на единой платформе

Речь идет об архитектуре BEV, которая предполагает создание заднеприводных и полноприводных автомобилей. Одним из преимуществ платформы называется высокая унификация с некоторыми уже существующими электромобилями компании – такими, как F-150 Lightning и E-Transit. Важно отметить, что уже сейчас в Ford работают над еще одной «тележкой», которая будет предназначаться для крупноразмерных внедорожников и кроссоверов (Aviator и Explorer в классификации Ford считаются среднеразмерными).

В развитие электрического транспорта до 2025 года будет направлено более тридцати миллиардов долларов инвестиций. Дебют же электрического «Авиатора» и Explorer состоится в конце следующего года.