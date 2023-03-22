Представлен новый Ford Explorer

В свое время эта модель была легендарным полноразмерным внедорожником, который был популярен в том числе и в России. К сожалению, дни былой славы позади, а все по причине смены формата самой машины

Итак, теперь «Эксплорер» является электрическим кроссовером, причем в разработке модели активно принимал участие концерн Volkswagen. Скажем больше – фактически, перед нами Volkswagen ID.4, только в другой «обертке». Да, по платформе и агрегатам здесь полная идентичность – «тележка» MEB, мотор на 170 лошадиных сил и батарея, которая обеспечивает 350-сильный запас хода.

Зато в плане дизайна – уникальности хоть отбавляй. Видно, что художники попытались адаптировать облик классического Explorer под современные реалии. Из ключевых особенностей можно выделить форму передних фар в виде бумерангов.