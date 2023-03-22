Автомобильный портал Motorpage
22 мар 2023

Представлен новый Ford Explorer

Представлен новый Ford Explorer
Автор фото: фирма-производитель

В свое время эта модель была легендарным полноразмерным внедорожником, который был популярен в том числе и в России. К сожалению, дни былой славы позади, а все по причине смены формата самой машины

Итак, теперь «Эксплорер» является электрическим кроссовером, причем в разработке модели активно принимал участие концерн Volkswagen. Скажем больше – фактически, перед нами Volkswagen ID.4, только в другой «обертке». Да, по платформе и агрегатам здесь полная идентичность – «тележка» MEB, мотор на 170 лошадиных сил и батарея, которая обеспечивает 350-сильный запас хода.

Зато в плане дизайна – уникальности хоть отбавляй. Видно, что художники попытались адаптировать  облик классического Explorer под современные реалии.  Из ключевых особенностей можно выделить форму передних фар в виде бумерангов.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Explorer

Обновленный Ford Explorer рассекречен

22 марта 2022
Ford Explorer ST-Line (2022)

Ford Explorer получит электрическую версию

10 ноября 2021
Ford Explorer ST-Line (2022)

Ford Explorer получил версию ST.

23 августа 2021
Ford Explorer

Владельцы Ford Explorer жалуются на выхлопные газы

22 марта 2019
Ford Explorer 2020

Официально представлен новый Ford Explorer

10 января 2019

Ford Explorer приедет в Россию в следующем году

25 декабря 2018

 Новости Ford Explorer

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 pro (2020) «ваш выбор будет одобрен» Тест драйв
21 марта 2023

Chery Tiggo 4
"«Ваш выбор будет одобрен»"
GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) занимаемся «бизнесом»
Тест драйв
15 марта 2023

GAZ Gazel Sobol
"Занимаемся «Бизнесом»"
Tank 300 - tank 300 (2023) самый первый tank
Тест драйв
12 марта 2023

Tank 300
"Самый первый Tank"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 6 5 3