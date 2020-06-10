Ford Fiesta получил новые двигатели

Ford представил модернизированный компактный хэтчбек Fiesta, который стал умеренным гибридом

Компания Ford представила модернизированный компактный хэтчбек Fiesta, который получил два новых двигателя. Модель обзавелась силовыми установками, работающими по схеме «умеренный гибрид». Технологии были позаимствованы у маленького кроссовера Ford Puma. Хэтчбек начали предлагать с трехцилиндровыми бензиновыми турбомоторами объемом 1 л и мощностью 125 и 155 лошадиных сил.

Двигатели действуют с 48-вольтовым бортовым стартером-генератором, который накапливает энергию при торможении и обеспечивает автомобилю дополнительную тягу при ускорениях. В Ford отметили, что новая система позволит экономить до 5% топлива по сравнению со старыми моторами. Кроме того, 125-сильный двигатель Ford Fiesta доступен с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, заменившим шестидиапазонный «автомат».