Ford Fiesta снимают с производства

Речь идет лишь о трехдверном хэтчбеке, который пал жертвой неустойчивого потребительского спроса

В силу растущего спроса на всевозможные кроссоверы обычные легковушки теряют поклонников. Трёхдверные хэтчбеки столкнулись со снижением покупательского интереса давно. На сегодня Fiesta осталась одной из последних моделей в мире, предлагающихся в таком типе кузова. Надо сказать, что руководство Ford уже не верит в успех и пятидверного «хэтча» - вероятнее всего и эту модель снимут с производства, как только закончится ее жизненный цикл.

Напомним, что сейчас в России легковые автомобили Ford не представлены с лета 2019 года. Единственная модель американской марки, которая до сих пор продается на отечественном рынке, это коммерческий Transit.