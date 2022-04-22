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22 апр 2022

Ford Fiesta снимают с производства

Ford Fiesta снимают с производства
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет лишь о трехдверном хэтчбеке, который пал жертвой неустойчивого потребительского спроса

В силу растущего спроса на всевозможные кроссоверы обычные легковушки теряют поклонников. Трёхдверные хэтчбеки столкнулись со снижением покупательского интереса давно. На сегодня Fiesta осталась одной из последних моделей в мире, предлагающихся в таком типе кузова. Надо сказать, что руководство Ford уже не верит в успех и пятидверного «хэтча» - вероятнее всего и эту модель снимут с производства, как только закончится ее жизненный цикл.

Напомним, что сейчас в России легковые автомобили Ford не представлены с лета 2019 года. Единственная модель американской марки, которая до сих пор продается на отечественном рынке, это коммерческий Transit.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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