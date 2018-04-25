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25 апр 2018

Ford Fiesta превратили в рабочую лошадку

Ford Fiesta превратили в рабочую лошадку
Автор фото: фирма-производитель

В Великобритании легкий коммерческий транспорт делают практически из любых автомобилей: недавно, например, Toyota превратила в фургон внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В Fordб который на рынке Туманного Альбиона имеет сильные позиции, зашли с другого конца.

В коммерческий автомобиль в «голубом овале» превратили обновленный трехдверный хэтчбек Fiesta. Отличия от пассажирской версии: заглушенные задние окна и, естественно, двухместный салон.

Ford Fiesta Van имеет грузовой отсек длиной 1,3 метра и способен принять на борт до 500 килограммов груза. Грузовой отсек оснащен петлями для крепления груза, а также съемной перегородкой.

Машина будет доступна с бензиновыми 1,1-литровым 3-цилиндровым двигателем мощностью 85 л.с. и литровым турбомотором мощностью 125 л.с., а также дизельными 1,5-литровыми двигателями мощностью 85 и 120 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
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