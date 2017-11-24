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24 ноя 2017

Ford представил обновленную Fiesta

Ford представил обновленную Fiesta
Автор фото: фирма-производитель

Нет, нет, не старайтесь поймать нас на ошибке, сравнивая заголовок и фотографию: это действительно обновленная Ford Fiesta. Но в версии для южноамериканского рынка, где до сих пор продается предыдущее, шестое поколение модели.

Несмотря на то, что компания называет обновление рестайлингом, это чистой воды косметическое обновление: хэтчбек получил новые бамперы, радиаторную решетку, обновленные фары (в них появились полоски светодиодов), изменена графика задних фонарей. То есть рестайлинг не коснулся не единой кузовной панели.

Салон машины и вовсе остался прежним, но у сидений поменялась обивка, появились иные подголовники. Дорогие версии обзавелись мультимедийной системой SYNC 3, такой же, что устанавливается на современные Ford для других рынков.

Технически южноамериканская версия не изменилась: в ее активе 1,6-литровый мотор, который может работать на этаноле (128 л.с.) или бензине (125 л.с.) и литровый турбодвигатель мощностью 125 л.с.

Собственно, у нас производится то же самое шестое поколение Ford Fiesta — в Ford Sollers говорят, что обновление до седьмого сделало бы модель слишком дорогой. Машину тоже ждет фейслифтинг? Вряд ли, Ford Fiesta на фоне конкурентов продается очень плохо, по объемам продаж она проигрывает даже большому и дорогому кроссоверу Ford Explorer.
 

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При написании новости использовалась информация:
Ford

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