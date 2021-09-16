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16 сен 2021

Представлен обновленный Ford Fiesta

Представлен обновленный Ford Fiesta
Автор фото: фирма-производитель

Когда-то Ford  продавал модель Fiesta и в России. Но суровая реальность вынудила американскую марку покинуть наш рынок. Так что теперь нам остается лишь наблюдать со стороны за машинами, на которых мы бы могли ездить и сегодня

Лирику в сторону, давайте взглянем на автомобиль.  Рестайлинг привнес несколько изменений во внешность хэтчбека – новые бампера,  новая решетка радиатора и новые колесные диски.  Интересно, что уже в базовом оснащении автомобиль будет оснащен светодиодной оптикой, причем в старших комплектациях ее можно будет заменить на более технологичный матричный аналог. Расширился и список опций безопасности - в списке электронных «помощников» появился адаптивный круиз-контроль, а также система предупреждения о проезде под запрещающий знак, основываясь на навигационных данных, она даст визуальный и звуковой сигнал, если водитель нарушил правила.

Самое интересное заключается в расширении линейки агрегатов. С рестайлингом к моторам 1.0 (100 лошадиных сил) и 1.5 (155 лошадиных сил) добавился еще один агрегат 1.5 на 200 лошадиных сил. Такой мотор будет доступен лишь на заряженной Fiesta ST. Отметим, что дизельный двигатель был убран из гаммы.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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