Представлен обновленный Ford Fiesta

Когда-то Ford продавал модель Fiesta и в России. Но суровая реальность вынудила американскую марку покинуть наш рынок. Так что теперь нам остается лишь наблюдать со стороны за машинами, на которых мы бы могли ездить и сегодня

Лирику в сторону, давайте взглянем на автомобиль. Рестайлинг привнес несколько изменений во внешность хэтчбека – новые бампера, новая решетка радиатора и новые колесные диски. Интересно, что уже в базовом оснащении автомобиль будет оснащен светодиодной оптикой, причем в старших комплектациях ее можно будет заменить на более технологичный матричный аналог. Расширился и список опций безопасности - в списке электронных «помощников» появился адаптивный круиз-контроль, а также система предупреждения о проезде под запрещающий знак, основываясь на навигационных данных, она даст визуальный и звуковой сигнал, если водитель нарушил правила.

Самое интересное заключается в расширении линейки агрегатов. С рестайлингом к моторам 1.0 (100 лошадиных сил) и 1.5 (155 лошадиных сил) добавился еще один агрегат 1.5 на 200 лошадиных сил. Такой мотор будет доступен лишь на заряженной Fiesta ST. Отметим, что дизельный двигатель был убран из гаммы.