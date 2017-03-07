На женевском автосалоне компания Ford представила новое, седьмое по счету поколение своего компактного хэтчбэка Fiesta

Предыдущее поколение «Фиесты» в Европе пользовалось хорошим спросом, поэтому и на конвейере автомобиль продержался целых девять лет. Но настало время для обновлений, Ford показал новую Fiesta MK7. Сильно ли она отличается от предыдущего, шестого поколения? Судя по фотографиям и заявленным характеристикам, производитель решил не рисковать, и не уходить далеко от проверенной и успешной концепции.

Автомобиль, ставший длиннее на 71 мм будет продаваться в 3 и 5-верных версиях в четырех разных исполнениях. Помимо базового автомобиля покупателям заряженную версию ST, стильный Vignale, который составит конкуренцию автомобилям MINI и DS, а также, скажем так, «внедорожный» Active, с увеличенным дорожным просветом, отделкой порогов пластиком и с рейлингами на крыше. Расширился и список опций, в котором покупатели смогу выбрать тон отделки, заказать окраску крыши и зеркал иным цветом, отличным от остального кузова, открывающуюся панорамную стеклянную крышу и многое другое.

Известна и линейка двигателей: теперь это литровый бензиновый EcoBoost, который, по утверждению Ford, станет первым 3-цилиндровым мотором в мире с функцией отключения цилиндров для экономии топлива в пробках, и будет предложен в нескольких версиях разной мощности. Сегодня известно о 99, 123 и 138-сильных литровых «тройках», а так же о 1,1-литровых двигателях мощностью 69 и 87 сил, и двух 1,5-литровых дизелях, выдающих 85 и 120 л.с.