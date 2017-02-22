Пресс-служба американской компании Ford назвала дату официальной презентации «заряженной» версии хэтчбека Fiesta.

Как указывается в официальном сообщении компании, вся информация об автомобиле будет рассекречена уже через два дня – 24-ого февраля. «Вживую» же новинка с индексом ST в названии будет выставлена на стенде компании в рамках Международного автосалона в Женеве, который откроется 7-ого марта.

По предварительной информации, новый «горячий» Ford Fiesta ST будет оснащаться бензиновым турбированным силовым агрегатом с рабочим объемом полтора литра и отдачей в 180 л.с..

Для сравнения, стандартная модификация хэтча поставляется в комплекте с трехцилиндровым бензиновым мотором с рабочим объемом один литр из семейства Ecoboost в трех вариантах форсировки – на 100 л.с., 125 л.с. и 140 л.с.. Кроме того, в моторную гамму обычного Fiesta входит два 1,1-литровых атмосферных агрегата, которые способны выдать 70 л.с. и 85 л.с., а также два полуторалитровых дизельных TDCi с отдачей 85 л.с. и 120 л.с..

Напомним, что новое поколение автомобиля, представленное еще в ноябре прошлого года получило увеличенную колею (на 30 мм спереди и на 10 мм сзади), перенастроенную подвеску, дополнительную звукоизоляцию салона, а также более прочный (на 15% по сравнению с предшественником) кузов.