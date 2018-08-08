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8 авг 2018

Ford представил систему предупреждений о выезде на «встречку»

Ford представил систему предупреждений о выезде на «встречку»
Автор фото: фирма-производитель

Случайный выезд на полосу встречного движения — проблема не только российская, зачастую водители попадают на «встречку», например, при совершении маневра. Новая система от Ford должна предотвращать такие случаи

Немногие ошибки водителя могут привести к таким катастрофическим последствиям, как случайный выезд на сторону многополосного шоссе, предназначенную для движения транспорта во встречном направлении. Чтобы кошмар каждого водителя не стал реальностью, инженерами компании Ford разработана cистема предупреждения о выезде на полосу, предназначенную для встречного движения Wrong Way Alert.

В основе системы предупреждения о выезде на полосу, предназначенную для встречного движения, лежит технология распознавания дорожных знаков, уже применяемая на Ford, также учитывается информация о местонахождении автомобиля, предоставляемая бортовой навигационной системой. Расположенная за лобовым стеклом камера, направленная вперед, распознает важные дорожные знаки (например, ограничения скорости) по курсу следования автомобиля и передает их на приборную панель или проекционный дисплей. В ситуации, когда водитель проезжает между двумя знаками «проезд запрещен», установленными на подъездной дороге автомагистрали, система Wrong Way Alert издает звуковой сигнал и выводит на приборную панель изображение запрещающего проезд знака, а также текстовое сообщение с предложением проверить правильность направления движения.

Ford испытал технологию, доступную в настоящее время для клиентов в Австрии, Германии и Швейцарии, на испытательном полигоне в Ломмеле (Бельгия), с помощью знаков «проезд запрещен», установленных на подъездных дорогах. Чтобы проверить корректность работы системы на развязках различной конфигурации, камеру установили перед монитором компьютера, демонстрирующего виртуальные дороги, созданные с применением реальных данных GPS.

Первой моделью Ford, которая получила систему Wrong Way Alert, стало новое поколение Ford Focus.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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