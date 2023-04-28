Новый Ford Focus едва не провалил «лосиный тест»

Новенькому хэтчбеку лишь немного не хватило для прохождения испытания на идеальной скорости. В то же время эксперты отметили и несколько положительных нюансов

Да, испытатели издания km77 опубликовали очередной видеоотчёт о лосином тесте — испытании на способность уклониться от внезапно возникшего препятствия. Эталонная скорость для прохождения испытанияя – 77 километров в час. «Фокус» же смог проехать без помарок на 76 километрах в час.

Испытатели отметили, что система стабилизации практически всегда интенсивно вмешивалась в процесс движения, однако сам автомобиль в целом назван лёгким в управлении, прогнозируемым и устойчивым.