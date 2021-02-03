В Европе тестируют новый Ford Focus

На европейских дорогах тестируют того, кто ушел от нас. Речь про Ford Focus, который был когда-то крайне популярен на российском рынке

Да, из России легковой Ford ушел, оставив после себя лишь коммерческий транспорт, однако, на европейском рынке американский концерн чувствует себя гораздо увереннее – новое поколение Focus оказалось востребованным, и в Ford решили не тянуть с рестайлингом. Собственно, эти автомобили и были замечены на севере Германии.

Надо сказать, что внешность автомобиля поменяют. Возьмем, к примеру, решетку радиатора – еще задолго до BMW Ford практиковал установку больших «пастей». Третий Focus, Mondeo и многие другие модели щеголяли подобной «красотой». В Ford решили отойти от тренда и сделали решетку узкой. Также машине переделали оптику – изменился ее «рисунок» как спереди, так и сзади. Да и сам силуэт хэтча получил больше изгибов, правда, нам в Motorpage показалось, что теперь в профиль новый Focus сильно похож на смесь Mazda 2 и Mazda 3.

Что касается технической составляющей, скорее всего агрегаты перекочуют сюда от текущей модели. Это бензиновые турбо-моторы объемом в один и полтора литра, а также дизельные силовые установки 1.5 и 2.0.