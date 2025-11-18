Одна из самых узнаваемых моделей марки Ford ушла в историю

На немецком заводе в Саарлуи завершилось производство модели Ford Focus, которая на протяжении 27 лет оставалась ключевым игроком на европейском рынке. Последний экземпляр компактного хэтчбека в белом цвете сошел с конвейера 14 ноября

Focus оказался не единственным легковым автомобилем, покинувшим европейскую гамму Ford. За последние годы компания отказалась от Fiesta, Mondeo и Ka, постепенно освобождая место для кроссоверов и коммерческих моделей. Решение объясняется финансовыми причинами. По словам руководства, данные модели приносили слишком низкую прибыль и больше не оправдывали вложений в разработку и производство.

Однако ставка на электрокары уже имеет последствия. Рыночная доля Ford в Европе за десять лет снизилась с 7.2 до 3.3%. Тем временем продажи автомобилей с традиционными силовыми установками остаются стабильно высокими. Модели вроде Dacia Sandero, Volkswagen Golf и Renault Clio продолжают возглавлять рейтинги продаж в Европе.

Следующей новинкой Ford может оказаться схожий по размерам с Focus кроссовер. Пока нет информации, будет ли он выпускаться на том же заводе в Саарлуи.

