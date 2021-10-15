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15 окт 2021

Ford Focus пережил рестайлинг

Ford Focus пережил рестайлинг
Автор фото: фирма-производитель

То, что в России не продается Ford Focus, еще не означает, что его нет вообще. Эта модель прекрасно существует на мировых рынках, а совсем недавно она пережила и рестайлинг.

Сразу оговоримся, речь сейчас пойдет про поколение Focus C519 (четвертое поколение). Эта генерация была представлена еще в 2018 году, но в Россию ее даже не стали привозить, хотя третье поколение автомобиля в нашей стране продавалось вплоть до лета 2019 года. В четвертой генерации автомобиль переехал на новую платформу и слегка увеличился в размерах.  Автомобиль получил и новые моторы - 3-цилиндровые бензиновые и 4-цилиндровые дизельные двигатели, отвечающие нормам Euro 6.

А что приобрел автомобиль с рестайлингом.  Во-первых, точечные изменения во внешности – бампера, решетка радиатора задние фонари – это все новое. Также уже в базовом оснащении на машину стали устанавливать переднюю светодиодную оптику.  В интерьере прописался новый мультимедийный комплекс  Ford Sync 4 с 13,2-дюймовым дисплеем.

По технике все осталось по-прежнему.  Клиентам предлагается бензиновый 1,0-литровый турбо мощностью 100, 125 или 155 л.с. Второй и третий варианты — это мягкие гибриды с 48-вольтовым стартер-генератором, они сочетаются с 6-ступенчатой МКП или 7-ступенчатым преселективным «роботом». Дизельный двигатель один — 1,6-литровый отдачей 120 л.с.

При написании новости использовалась информация:
drom

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