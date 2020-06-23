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23 июн 2020

Ford выпустил суперэкономичный Focus для Европы

Ford выпустил суперэкономичный Focus для Европы
Автор фото: фирма-производитель

Хотя модернизации четвертого Фокуса еще не было, линейка модели продолжает развиваться, и в ее моторной гамме появился новый агрегат с «мягким» гибридом

В Старом Свете стартовали продажи Ford Focus, оснащенного установкой EcoBoost Hybrid с 1,0-литровой турбированной «тройкой», 48-вольтовым стартер-генератором и небольшой батареей. Доступны два варианта системы — мощностью 125 или 155 л.с. Уровень выброса оксидов углерода CO2 у гибрида находится на отметке 93 г/км. Несмотря на то что цилиндров в двигателе всего три, электроника может отключать один из них в случае, если  считает нагрузку небольшой — это экономит топливо и снижает уровень выбросов.

Стоит отметить, что новый мотор вытесняет собой 1,5-литровый двигатель EcoBoost мощностью 150 л.с., благодаря чему экономичность Focus улучшилась на 17%: теперь он расходует лишь 4,1 литра бензина по циклу NEDC.

1,0-литровый двигатель модифицирован для достижения максимального КПД, в нем понижена степень сжатия и увеличен турбокомпрессор, причем крутящий момент электромотора используется для смягчения последствий запаздывания турбонаддува. Среди других интересных особенностей стоит выделить наличие системы Start/Stop, которая способна выключать двигатель даже во время движения. Работает мотор в составе с 8-скоростным «автоматом» или же 6-скоростной «механикой» (да, гибрид с МКП).

При написании новости использовалась информация:
Drom

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