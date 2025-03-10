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10 мар 2025

Ford Focus уходит в историю: производство модели завершится в ноябре этого года

Ford Focus уходит в историю: производство модели завершится в ноябре этого года
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford объявила о завершении производства Ford Focus. Последний экземпляр модели сойдет с конвейера завода в немецком Саарлуисе в ноябре 2025 года, спустя 27 лет после дебюта первого поколения

Решение о завершении выпуска Focus стало частью стратегии Ford по переходу на электрокары. Ранее компания уже сняла с производства Mondeo (2022) и Fiesta (2023). Однако спрос на электрокары оказался ниже ожиданий, что привело к сокращению рабочих мест и пересмотру стратегии компании. Завод в Саарлуисе, где выпускаются модели Ford с 1970 года, будет переориентирован на производство других моделей после выхода финальной версии Focus, но конкретные планы по использованию предприятия пока не раскрываются.

Хотя преемник Focus официально не анонсирован, Ford рассматривает возможность выпуска более доступных электромобилей, что может привести к возвращению культового имени в будущем.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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