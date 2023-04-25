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25 апр 2023

Ford завершил производство спорткара Mustang

Ford завершил производство спорткара Mustang
Автор фото: фирма-производитель

Буквально на днях с конвейера завода во во Флэт-Роке (штат Мичиган)  сошло последнее купе в кузове белого цвета Oxford White Premium, оснащённое 2,3-литровой «турбочетвёркой» EcoBoost

Шестой Мустанг дебютировал в декабре 2013 года, встал на конвейер в августе 2014 года. В этой генерации знаменитый американский пони-кар впервые стал глобальным, выйдя на рынки за пределами Северной Америки. Его даже собирались официально поставлять в Россию, но этот план так и не был реализован, так как марка свернула продажи легковых автомобилей в нашей стране.

Что касается нового поколения «Мустанга», то его показали еще в сентябре прошлого года. Набор силовых агрегатов состоит из «турбочетвёрки» EcoBoost объёмом 2,3 литра и пятилитрового V8. Аналогичные двигатели применялись и на Мустанге предыдущего поколения, но производитель утверждает, что V8 был серьёзно модернизирован, а младший двигатель называет «абсолютно новым». Никакие технические характеристики до сих пор не рассекречены

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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