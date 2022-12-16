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16 дек 2022

Новый Ford Mustang оказался очень мощным

Новый Ford Mustang оказался очень мощным
Автор фото: фирма-производитель

Ford опубликовал предрождественское видео, в котором раскрыл подробности о новом Mustang. Да, мы знаем, что премьера машины состоялась еще несколько месяцев назад, но лишь сейчас концерн решил раскрыть характеристики спорткара

Самая мощная версия, которая оснащена пятилитровым мотором V8 развивает целых 507 лошадиных сил. Правда, такие характеристики доступны лишь автомобилю в лимитированной версии Dark Horse от подразделения Ford Performance. Если говорить о более массовых вариантах, то здесь стоит обратить внимание на версию GT. Здесь тоже стоит мотор V8, но развивает он 493 лошадиные силы.

Впрочем, в семействе «Мустангов» есть и бюджетная версия, которая оснащается рядным четырехцилиндровым турбомотором, объемом 2.3 литра и мощностью в 319 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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