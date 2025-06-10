Ford Mustang получил ретро-пакет FX

Компания Ford представила новый фирменный пакет внешних доработок для Mustang под названием FX. Он включает ряд дизайнерских доработок, которые превращают модель в маслкар 1980-х годов

Ключевым элементом пакета FX стал новый цвет кузова Adriatic Blue Metallic (голубой металлик), вдохновленный оригинальным оттенком Ford Mustang конца 80-х. Также есть белые вставки на решетке радиатора, 19-дюймовых колесных дисках и задних фонарях. В салоне появились черно-белые перфорированные кожаные вставки, напоминающие клетчатые сиденья автомобилей тех лет. Также компания предлагает выбрать уникальный цвет для ремней безопасности.

Такой Ford Mustang комплектуется 5,0-литровым V8 Coyote мощностью 487 л.с. и 567 Нм крутящего момента. Он агрегатируется в паре с 6-ступенчатой “механикой” или 10-ступенчатым “автоматом”. Привод – задний.