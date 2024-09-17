Представлен самый мощный Ford Mustang GTD

Компания Ford представила новую самую мощную версию Mustang. Она получила индекс GTD и оснащена 815-сильным V8, который сделал ее самой мощной в истории модели

Если говорить точнее, то Ford Mustang GTD оснащен модернизированным 5,2-литровым V8 мощностью 815 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Данный агрегат впервые оснастили системой смазки с сухим картером, которая обеспечивает бесперебойную подачу масла вне зависимости от условий движения, тем самым предотвращая масляное голодание двигателя. Помимо этого, были переработаны системы впуска и выпуска, а также добавлена система DRS, способная автоматически регулировать угол наклона заднего крыла и активировать закрылки в передней части. Динамические характеристики, кроме максимальной скорости в 325 км/ч, пока неизвестны, но в компании утверждают, что GTD также и самый быстрый Mustang.

Узнать новую версию можно по развитому аэродинамическому обвесу. В остальном внешний облик соответствует актуальному поколению. Провести первые испытания модели планируют на Нюрбургринге уже в этом году. Инженеры надеются, что GTD сможет пройти круг за 7 минут.