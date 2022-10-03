Для Ford Mustang разработали углепластиковый кузов

Американское тюнинг-ателье Asira Designs предложило владельцам Ford Mustang дорогостоящую услугу — замену заводского кузова на карбоновый

Надо сказать, что такое массовое использование карбона снизит вес автомобиля на сто килограмм. К слову, цена такой опции превышает стоимость самого автомобиля в базовой конфигурации.

Asira Designs предлагает также детали из углеволокна для интерьера, тормоза от Brembo, разнообразные доработки подвески и кастомный выхлоп. Доступен и более серьёзный тюнинг силовой установки — путем установки механического нагнетателя Whipple. С ним отдачу пятилитрового мотора V8 можно довести до 825 лошадиных сил.