Ford выпустил 800-сильную модификацию Mustang

Ford представил новый пакет улучшений FP800S Bronze Magneride для модели Mustang. Комплект создан на базе одноименного концепта, показанного на SEMA в 2025 году

Автомобиль получил новый компрессор Whipple для стандартного двигателя V8 Coyote. Благодаря иному нагнетателю мощность силовой установки выросла до 800 л.с. Кроме этого, машине досталась кастомная выхлопная система и заниженная подвеска.

Узнать такую версию можно по бронзовым вставкам на кузове и 19-дюймовым колесным дискам оригинального дизайна. В комплект также входят карбоновые накладки, сплиттер и спойлер Dark Horse. Внутри установлены сиденья Recaro, а в отделке появились таблички с надписью FP800S.