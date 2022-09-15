Представлен Ford Mustang нового поколения

Компания Ford в рамках Детройтского автосалона представила новое поколение культового спорткара Mustang. На первый взгляд здесь нет ничего удивительного – два мотора, два типа кузова – все стандартно. Впрочем, все интересное скрывается в деталях

Прежде чем перейти к ним скажем, что новый «Мустанг» можно приобрести в кузове купе и кабриолет, а под капотом может располагаться как турбированный агрегат объемом 2.3 литра, либо пятилитровый V8. В первом случае мощность пока не уточняется, но V8 развивает около пятисот лошадиных сил. В качестве коробок передач используется либо 8-ступенчатый автомат, либо 6-ступенчатая механика.

Теперь поговорим об интересных деталях. Опционально на автомобиль можно установить адаптивные амортизаторы и усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости. В числе всего прочего клиентам доступен углепластиковый боди-кит.