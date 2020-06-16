В линейке Ford Mustang до конца года появится версия Mach 1, которая получит пятилитровый мотор V8 мощностью 525 лошадиных сил

Название Mach 1 традиционно используется для обозначения «Мустангов», занимающих промежуточное положение между сугубо «гражданскими» версиями и «заряженными» моделями Shelby. Известно, что Mustang Mach 1 нового поколения оснастят самой выносливой и подготовленной для трека версией атмосферного пятилитрового мотора V8. Вдобавок он получит иные настройки подвески и более мощные тормоза. Теперь, как сообщает издание Ford Authority со ссылкой на инсайдеров, стала известна мощность Ford Mustang Mach 1.

Собственно, она составит 525 лошадиных сил и, вероятно, таким образом Mach 1 уже до конца года придёт на смену версии Shelby GT350. Последний раз название Mach 1 возрождали в начале 2000-х годов: тогда Mustang оснащали 4,6-литровой «восьмеркой» мощностью 309 лошадиных сил. Кузов пони-кара украсили атрибутами из 1970-х: гоночными полосами на капоте и матовым чёрным спойлером.