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19 ноя 2020

Ford готовит внедорожный багги на базе Bronco

Ford готовит внедорожный багги на базе Bronco
Автор фото: фирма-производитель

Для выставки тюнинга Sema компания Ford подготовила несколько интересных новинок, одной из которых станет внедорожный «багги» на базе Bronco нового поколения

Главной новинкой марки станет двухдверный внедорожный «багги» ord Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept& Компания позиционирует модификацию как идеальный компактный вездеход выходного дня. «Багги» подойдёт как для спокойной поездки на природу, так и для преодоления экстремального бездорожья. Сменные панели автомобиля выполнены из ударопрочных материалов и элементов, напечатанных из титана. Кроме того, модифицированный Bronco оснащён съёмными дверьми с вырезами для быстрой высадки и посадки, дополнительным каркасом безопасности и огромными внедорожными покрышками.

Другой новинкой в рамках шоу станет полностью электрический Mustang Mach-E 1400, оснащенный силовой установкой, включающей семь электромоторов, суммарная отдача которых составляет 1400 лошадиных сил. До «сотни» гоночный электрокар может разгоняться за 3,5 секунды. Также Ford представит гибридный F-150 и экстремальную версию пикапа Ranger XLT.

При написании новости использовалась информация:
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