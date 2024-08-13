Ford выпустил тизер нового Bronco Sport

Компания Ford анонсировала дату премьеры нового Bronco Sport, которая должна состояться 26 августа. Помимо доработок во внешности и интерьере, автомобилю предложат внедорожный пакет Sasquatch

Об изменениях в дизайне мало что известно, но судя по шпионским фотографиям, попавшим в сеть, кроссовер получит более крупную решетку радиатора и иную оптику. Изменятся также бампера и задние фонари. В новом пакете Sasquatch будут доступны внедорожные шины Goodyear, увеличенные колесные арки, а также высокий клиренс. Предполагается, что изменения затронут и салон. На передней панели может оказаться 13,2-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы SYNC 4 (ранее был 8-дюймовый SYNC 3).

Bronco Sport вероятней всего будет оснащаться 2,0-литровой “турбочетверкой” EcoBoost от Maverick. Его мощность составит 241 л.с. и 372 Нм крутящего момента (прибавка в 12 л.с. и № Нм, по сравнению с актуальной версией).