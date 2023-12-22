Появились изображения нового Ford Bronco

В интернете появились шпионские изображения обновленного внедорожника Ford Bronco. Пока части внешнего облика и салона скрываются под камуфляжным полотном, но некоторые изменения заметить можно

Можно заметить, что автомобиль получит иное оформление передних фар и решетки радиатора. Значительно доработана задняя часть. Форм-фактор кузова претерпел серьезное изменение, он стал выглядеть менее “квадратно”и более объемно. Ранее в интернете появились шпионские изображения спортивной модификации, которая получит иные бампера и внедорожные колеса.

В салоне полностью переработана передняя панель. Тачскрин мультимедийной системы теперь слегка выдвинут вперед. Визуально он выглядит намного больше. Внешне он напоминает 13,2-дюймовый мультимедийный блок от Ford Escape. Интеллектуальная начинка также получила обновление. Ряд физических кнопок сменился на сенсорные панели