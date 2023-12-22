Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2023

Появились изображения нового Ford Bronco

Появились изображения нового Ford Bronco

В интернете появились шпионские изображения обновленного внедорожника Ford Bronco. Пока части внешнего облика и салона скрываются под камуфляжным полотном, но некоторые изменения заметить можно

Можно заметить, что автомобиль получит иное оформление передних фар и решетки радиатора. Значительно доработана задняя часть. Форм-фактор кузова претерпел серьезное изменение, он стал выглядеть менее “квадратно”и более объемно. Ранее в интернете появились шпионские изображения спортивной модификации, которая получит иные бампера и внедорожные колеса.

В салоне полностью переработана передняя панель. Тачскрин мультимедийной системы теперь слегка выдвинут вперед. Визуально он выглядит намного больше. Внешне он напоминает 13,2-дюймовый мультимедийный блок от Ford Escape. Интеллектуальная начинка также получила обновление. Ряд физических кнопок сменился на сенсорные панели

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Ford Bronco оказался непригодным для зимы

09 февраля 2023
Hennessey Ford Bronco

Знаменитое ателье Hennessey построило новую версию внедорожника Ford Bronco

07 октября 2022
Ford Bronco Heritage

Ford состарил внедорожник Bronco

11 августа 2022
Ford Bronco Everglades

Ford Bronco получил спецверсию, которая не боится воды

11 февраля 2022
Ford Bronco Raptor (2022)

Представлена экстремальная версия внедорожника Ford Bronco

24 января 2022

Заслуживает ли Ford Bronco наименование «Raptor»

22 сентября 2021

 Новости Ford Bronco

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Vitara - suzuki vitara hybrid (2020) красный ответ «зелёной» повестке Тест драйв
16 декабря 2023

Suzuki Vitara
"Красный ответ «зелёной» повестке"
Geely Coolray - geely coolray (2023) что изменил рестайлинг
Тест драйв
09 декабря 2023

Geely Coolray
"Что изменил рестайлинг"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) ресурсный тест
Тест драйв
29 ноября 2023

Lada Vesta Cross
"Ресурсный тест"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 2 0 2