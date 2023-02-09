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9 фев 2023

Ford Bronco оказался непригодным для зимы

Ford Bronco оказался непригодным для зимы

Этот внедорожник сыскал гигантскую популярность во всем мире - эту модель полюбили и в России, благо параллельный импорт обеспечивает поставки. Впрочем, есть подозрение, что данная машина не слишком подходит для наших климатических условий…

Для начала давайте вернемся в США, где произошел курьезный случай. Житель Андовера, по совместительству владелец Ford Bronco, заметил, что после 20-градусных морозов на крыше его внедорожника (она выполнена из пластика) появились трещины! Это не только портит вид автомобиля, но и нарушает герметичность- салон успел слегка промокнуть. Удивительно, но местный дилер сначала не захотел признавать повреждения гарантийным случаем, однако, в дело вмешались представители Ford, и Bronco был отремонтирован бесплатно.

Практика, на самом деле, редкая, но дело все в том, что проблема с крышей стала носить уже массовый характер - причем дефекты могут быть разными - от сломанных замков до провисания. Так что руководству концерна приходится реагировать максимально оперативно. Кстати, зимы в России похлеще американских и проблема с трещинами может проявиться и на машинах наших соотечественников. Только искать решение им придется самостоятельно, так как Ford давно ушел из нашей страны и официальной сервисной поддержки Bronco не будет.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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