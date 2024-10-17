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17 окт 2024

Ford Bronco получил спецверсию, посвященную Baja Bronco 1970-х годов

Ford Bronco получил спецверсию, посвященную Baja Bronco 1970-х годов
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford пополнила линейку модели Bronco новой спецверсией под названием Stroppe. Она посвящена раллийному Baja Bronco и названа в честь его создателя Билла Строппа

Ford Bronco Stroppe окрашен в тот знаменитый красно-белый цвет, в котором выступал Baja Bronco в 70-е годы. Кроме этого, автомобиль получил черный капот, стальной передний бампер, расширенные колесные арки и внедорожные шины с 17-дюймовыми колесными дисками. Внутри появились красные акценты на передней панели и строчка такого же цвета на сиденьях.

Под капотом расположился 2,7-литровый V6 мощностью 335 л.с. и 563 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 10-диапазонный “автомат”. Bronco Stroppe также получил подвеску H.O.S.S 3.0  и электронноуправляемые амортизаторы Fox, заточенные под движение по бездорожью.

При написании новости использовалась информация:
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