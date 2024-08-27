Ford рассекретил Bronco Sport с внедорожным пакетом Sasquatch

Компания Ford представила внедорожную версию модели Sport, которая получила название Sasquatch. Начало продаж запланировано на первый квартал 2024 года и будет предлагаться покупателям как пакет с дополнительным оборудованием к стандартному автомобилю

Узнать Ford Bronco Sport Sasquatch можно по иным бамперам с усиленной защитой и буксировочными проушинами. Также в новом пакете будут доступны 29-дюймовые внедорожные шины Goodyear (236/65R17), увеличенные колесные арки, а также высокий клиренс (+ 10 мм). У более дорогой комплектации также будут новые амортизаторы Bilstein, которые позволят увеличить ход подвески до 210 мм для передних колес и 221 мм для задних. В салоне появилась консоль управления, через которую можно включать, например, люстру на крыше. К тому же, для Bronco Sport 2025 модельного года подготовили более крупные экраны приборной панели и мультимедийной системы, работающей на базе SYNC 4.

Bronco Sport комплектуется либо 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с., либо 2,0-литровой “турбочетверкой” на 238 л.с. Коробка одна - 8-ступенчатый “автомат”. Привод - полный.