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7 апр 2021

Ford Escort обновился

Ford Escort обновился
Автор фото: фирма-производитель

Люди наверняка удивятся этому факту. Как может обновиться модель, жизненный цикл которой закончился со сменой тысячелетия?

Ответом к головоломке станет Китай. Да, в 2014 году это наименование было возрождено специально для китайского рынка. Escort  двадцать первого века – скромный седан, который был создан на тележке от второго Focus, которая была несколько упрощена. Забавно, но именно Focus в свое время стал сменщиком Escort.

Собственно, вот с этим седаном и произошел рестайлинг, в ходе которого автомобилю подправили внешность (в соответствии с обликом последних моделей) и кардинально изменили салон, полностью поменяв архитектуру передней панели. Двигатель остался прежним – обычная атмосферная полуторалитровая «четверка» с отдачей в 122 лошадиные силы, который работает с 6-диапазонным автоматом либо механикой.

При написании новости использовалась информация:
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