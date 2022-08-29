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29 авг 2022

Взгляните на Ford Escort, который продали за 50 миллионов рублей

Взгляните на Ford Escort, который продали за 50 миллионов рублей

Эта компактная легковушка в свое время была очень популярна в нашей стране. Возникает вопрос – откуда у, сравнительно заурядной, модели возникла такая ценность

Скажем сразу, мы немного слукавили, сейчас речь пойдет не про Россию, а про Англию – там существуют целые фан-клубы владельцев «Эскортов», так что машина и по сей день является трендовой. Но наш экземпляр особенный – это не простой Ford Escort, а версия RS Turbo. Вот это уже редкость, так как тираж таких машин был небольшим, сейчас же за ними идет настоящая охота. Во-первых, у RS есть богатая гоночная слава, во-вторых, на момент своего дебюта машина была очень быстрой  - турбо-мотор 1.6 развивал 130 лошадиных сил, что позволяло машине (вкупе с легким весом) разгоняться до сотни за семь секунд.

И все-таки, возникает диссонанс – не может стоить эта машина более семисот тысяч фунтов стерлингов (те самые 50 миллионов рублей по курсу). Оказывается, может, если автомобиль принадлежит известной личности – в нашем случае принцессе Диане. Да, в свое время известная королевская особа купила эту машину в личное пользование.

Произошло это уже после развода с принцем Чарльзом. «Монарший» Escort отличается черным цветом, а также интересным оборудованием – рацией, скрытым оружейным боксом и вторым салонным зеркалом. Все это предназначалось для телохранителя принцессы.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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