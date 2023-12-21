Уникальный Ford GT40 выставят на продажу

Аукционный дом Mecum выставит на продажу уникальный Ford GT40 MkI 1966 года выпуска. Напомним, что данная модель была создана для участия в заездах на выносливость в 24-часах Ле-мана

Ford GT40 смог занять все три призовых места в 1966 году и остался неизменным победителем в 1967 и в 1968 годах. После успешного дебюта в автомобильном спорте, компания подготовила ограниченную дорожную серию из 30 экземпляров. Именно один из них будет выставлен на продажу в следующем месяце. Пока нет информации о том, в какую сумму оценят данный экземпляр, но его собратья из ограниченной серии в среднем оцениваются от 3 000 000 долларов (примерно 271 000 000 рублей).

Автомобиль сохранился в полностью оригинальном состоянии. Он приводится в движение 4,7-литровым двигателем V8 мощностью 390 л.с. и 447 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Пробег у данного экземпляра - 21 632 км.