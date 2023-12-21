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21 дек 2023

Уникальный Ford GT40 выставят на продажу

Уникальный Ford GT40 выставят на продажу

Аукционный дом Mecum выставит на продажу уникальный Ford GT40 MkI 1966 года выпуска. Напомним, что данная модель была создана для участия в заездах на выносливость в 24-часах Ле-мана

Ford GT40 смог занять все три призовых места в 1966 году и остался неизменным победителем в 1967 и в 1968 годах. После успешного дебюта в автомобильном спорте, компания подготовила ограниченную дорожную серию из 30 экземпляров. Именно один из них будет выставлен на продажу в следующем месяце. Пока нет информации о том, в какую сумму оценят данный экземпляр, но его собратья из ограниченной серии в среднем оцениваются от 3 000 000 долларов (примерно 271 000 000 рублей).

Автомобиль сохранился в полностью оригинальном состоянии. Он приводится в движение 4,7-литровым двигателем V8 мощностью 390 л.с. и 447 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Пробег у данного экземпляра - 21 632 км.

При написании новости использовалась информация:
mecum

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