13 октября: день в автомобильной истории

Каждый день календаря является чем-то значимым для автомобильного мира. Вчера мы говорили про талантливых инженеров и гонщиков, а сегодня мы поговорим исключительно про автомобили, которые в этот день (в разные года) стали по-своему первыми.

Итак, начать хочется с Ford T. Первый экземпляр самого массового американского автомобиля, который, собственно, и поставил страну на колеса, был собран 27 сентября 1908 года. Продажи модели запустились на следующий месяц и достаточно быстро пошли вверх. Причина проста - Когда появилась Model T, большинство автомобилей в США в 1910-х годах стоило около полутора тысяч долларов. Начальная цена на фордовский «Т» составляла 825−850 долларов — почти на треть меньше, чем у самого дешевого автомобиля других фирм — при среднем доходе жителя Америки в 574 доллара в год.

Сегодняшняя дата в жизненном цикле Model T тоже очень важна. 13 октября 1913 года автомобиль был впервые продан не физическому лицу, а коммерческой фирме. Речь идет о компании MEN IN BROWN, которая вскоре примерит на себя легендарное имя UPS. Они первыми сделали ставку на автомобили и не прогадали, увеличив объем доставки посылок и скорость. Что касается машины, то первым коммерческим Ford-T стал автомобиль с кузовом «фургон». В движение он приводился скромным 22-сильным мотором и развивал максимальную скорость в 65 километров в час.

Чтобы рассказать о следующей машине, нам следует совершить путешествие из Америки в Советский Союз, где 13 октября 1950 года с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая партия легендарных ЗИМов. Огромный 5.5-метровый седан приводился в движение 90-сильным 3.5 литровым двигателем. Паспортная максимальная скорость составляет 120 километров в час.

Надо отметить, что ЗИМ был по-своему уникальным автомобилем. Дело в том, что он стал последней машиной представительского класса, которую мог купить себе обычный гражданин СССР. Преемник модели – ГАЗ 13 «Чайка» уже в розницу не поставлялся. Мы уже молчим про ЗИСы и ЗИЛы, которые обслуживали высокоранговых чиновников. Впрочем, большинство граждан СССР купить ЗИМ могли лишь в теории, так как он был очень дорог. Сумма составляла астрономические сорок тысяч рублей при средней месячной зарплате в 600 рублей. К слову, ГАЗ М-20 «Победа» на тот момент стоила почти втрое дешевле. Впрочем, прикоснуться к ЗИМу шанс был, так как эти машины работали в такси. Кроме того ЗИМ успел поработать и в сфере медицины, исполняя роль экипажей скорой помощи.