Ford анонсировал выход нового бюджетного паркетника Territory

Новинку представят общественности уже 16 октября. На самом деле эту машину трудно назвать новой

Можно сказать, что американцы сделали серьёзный рестайлинг «китайца» JMC Yusheng S330, имеющего общие габариты с корейским Hyundai Tucson.

Ford Territory смотрится свежее предшественника. Дизайнеры оснастили машину новыми бамперами и оптикой, заменили решетку радиатора. Внутри машина особенно сильно изменилась. Салон стал более современным, добавилось несколько элементов комфорта, включая инновационную мультимедиа систему. Ожидается дополнительная электроника, системы контроля и помощники. В их числе инновационная система круиз-контроля, парктроников и обзорная камера на 360 градусов.

По техническим характеристикам кроссовер мало отличается от донора JMC Yusheng S330. Внутри – бензиновый силовой агрегат 1,5 литра, мощностью 143 лошадей. Трансмиссия – 6-ступенчатая МКПП или 6-скоростная АКПП. Ожидается и гибридная версия двигателя на базе того же бензинового мотора, работающего в паре со стартер-генератором.