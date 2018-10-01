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1 окт 2018

Ford анонсировал выход нового бюджетного паркетника Territory

Ford анонсировал выход нового бюджетного паркетника Territory
Автор фото: фирма-производитель

Новинку представят общественности уже 16 октября. На самом деле эту машину трудно назвать новой

Можно сказать, что американцы сделали серьёзный рестайлинг «китайца» JMC Yusheng S330, имеющего общие габариты с корейским Hyundai Tucson.

Ford Territory смотрится свежее предшественника. Дизайнеры оснастили машину новыми бамперами и оптикой, заменили решетку радиатора. Внутри машина особенно сильно изменилась. Салон стал более современным, добавилось несколько элементов комфорта, включая инновационную мультимедиа систему. Ожидается дополнительная электроника, системы контроля и помощники. В их числе инновационная система круиз-контроля, парктроников и обзорная камера на 360 градусов.

По техническим характеристикам кроссовер мало отличается от донора JMC Yusheng S330. Внутри – бензиновый силовой агрегат 1,5 литра, мощностью 143 лошадей. Трансмиссия – 6-ступенчатая МКПП или 6-скоростная АКПП. Ожидается и гибридная версия двигателя на базе того же бензинового мотора, работающего в паре со стартер-генератором.

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При написании новости использовалась информация:
NJCAR.RU, speedme

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