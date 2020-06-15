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15 июн 2020

Ford Bronco обвинен в создании теории заговора

Ford Bronco обвинен в создании теории заговора

Знаменитый полноразмерный внедорожник выйдет 9 июля. Точный день презентации озвучил сам Ford. Такая дата, по мнению фанатов марки, выбрана не случайно

Известно, что автомобиль будет базироваться на платформе пикапа Ranger T6. Дизайн кузова получит массу отсылок к оригинальному Бронко образца 1965 года. Машину предложат как в двухдверном, так и четырехдверном исполнениях. В линейку двигателей автомобиля войдут бензиновые турбомоторы EcoBoost объемом 2,3 и 2,7 л. Первый развивает 275 л.с., второй — 330 л.с. Оба будут сочетаться с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач Ford 10R80, но планируют предложить и 7-ступенчатую механическую коробку передач Getrag. Привод — безальтернативный полный.

К слову, фанаты марки нашли следы конспирологии в дате презентации. Дело в том, что в этот день (девятого июля) родился известный американский актер и игрок в американский футбол  О.Джей Симпсон. Как сообщает портал Drom, этот персонаж получил скандальную известность в 1994 году после того, как был обвинен в убийстве своей бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее любовника — молодого официанта Рональда Голдмана, однако впоследствии его оправдали. Какая связь между Bronco и этим человеком? Дело в том, что О. Джей Симпсон пытался скрыться от полиции на Ford Bronco, и погоню в прямом эфире смотрели более 95 миллионов американцев.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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