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12 сен 2019

Ford будет дан очередной кредит для поддержки производства

Ford будет дан очередной кредит для поддержки производства

«Сбербанк» предоставит совместному предприятию Ford Sollers возобновляемую рамочную кредитную линию на 1,5 млрд рублей

В рамках соглашения средства будут направлены на финансирование текущей деятельности Ford Sollers. Сообщается, что средства позволят увеличить объемы производимых автомобилей семейства Ford Transit. Интересно, что он, в свою очередь, недавно пережил небольшое обновление.  Спереди теперь устанавливаются более удобные сиденья, кроме того, внедрена новая гамма цветов кузова и отделки салона. Также модернизированы несущая конструкция кузова и замки дверей.

Между тем, Ford Transit — второй по популярности легкий коммерческий автомобиль в России после ГАЗели. В январе-августе 2019 года продано 7267 новых Транзитов. На сегодняшний день Transit является единственной моделью Ford в России- компания перестала выпускать и продавать легковые автомобили в нашей стране, начиная с этого года. Завод Ford Sollers в Всеволожске был остановлен в июне. В начале того же месяца прекратили работу два завода Ford Sollers в Татарстане.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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