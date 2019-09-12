Ford будет дан очередной кредит для поддержки производства

«Сбербанк» предоставит совместному предприятию Ford Sollers возобновляемую рамочную кредитную линию на 1,5 млрд рублей

В рамках соглашения средства будут направлены на финансирование текущей деятельности Ford Sollers. Сообщается, что средства позволят увеличить объемы производимых автомобилей семейства Ford Transit. Интересно, что он, в свою очередь, недавно пережил небольшое обновление. Спереди теперь устанавливаются более удобные сиденья, кроме того, внедрена новая гамма цветов кузова и отделки салона. Также модернизированы несущая конструкция кузова и замки дверей.

Между тем, Ford Transit — второй по популярности легкий коммерческий автомобиль в России после ГАЗели. В январе-августе 2019 года продано 7267 новых Транзитов. На сегодняшний день Transit является единственной моделью Ford в России- компания перестала выпускать и продавать легковые автомобили в нашей стране, начиная с этого года. Завод Ford Sollers в Всеволожске был остановлен в июне. В начале того же месяца прекратили работу два завода Ford Sollers в Татарстане.